Сочинение на тему экология в моем городе. Биология 5 класс
Биология
Сочинение на тему экология в моем городе. Биология 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экология в моем города одновременно и хороша и плоха.Т.к.везде работают заводы,машины выбрасывают отходы, каждый 10 человек в нашем городе кидает мусор.Хороша тем что у нас есть Дачи и сады в которых благоприятная атмосфера, где мы можем по настоящему надышаться чистым воздухом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какое слово(глагол) необходимо вставить в каждое словосочетание, чтобы оно превратилось в устойчивый оборот? Вставьте слово в соответствующей форме...
Английский язык
Русский язык