Сочинение на тему экология в моем городе. Биология 5 класс

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Экология в моем города одновременно и хороша и плоха.Т.к.везде работают заводы,машины выбрасывают отходы, каждый 10 человек в нашем городе кидает мусор.Хороша тем что у нас есть Дачи и сады в которых благоприятная атмосфера, где мы можем по настоящему надышаться чистым воздухом.