В каких словах только твёрды согласные звукки ? поля , солнце , машешь , живой , смех , облака , праздник , колесо , ёлка , рюкзак . срочноооооооо
Русский язык
В каких словах только твёрды согласные звукки ? поля , солнце , машешь , живой , смех , облака , праздник , колесо , ёлка , рюкзак . срочноооооооо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Облака О-согласная,твердая А-согласная, твердая А-согласная,твердая
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