Найди в тексте словарные слова

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Найди в тексте словарные слова
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Другие предметы
ОСНОВЫ ДУХОВНО НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ параграф 3(составьте план по параграфу) 5класс А.Н Сахаров К.А Кочегаров Р.М Мухаметшин
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Математика
Решить пример по математике 189+n-36
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Математика
Например 1 костюм 500, другой 500. 500+500+ 1 000. Ответ: (500+500):100=1
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Окружающий мир
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