где сконцентрировано очень много чувствительных клеток на спине на стопе в орган??х на ладони наношу на подушечках пальцев

Окружающий мир

где сконцентрировано очень много чувствительных клеток на спине на стопе в орган??х на ладони наношу на подушечках пальцев

Автор: Гость