где сконцентрировано очень много чувствительных клеток на спине на стопе в орган??х на ладони наношу на подушечках пальцев
Окружающий мир
где сконцентрировано очень много чувствительных клеток на спине на стопе в орган??х на ладони наношу на подушечках пальцев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разумеется на стопе ..
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