Антон Боря и Гриша нашли стприный сосуд Антон предположил срсуд греческий 5 века Борис сказал финикийский изготовлин в 3 веке Гриша предположил сосуд не греческий изготовлен в 4 веке.Учитель сказал что каждый из них прав тооько...

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Антон Боря и Гриша нашли стприный сосуд Антон предположил срсуд греческий 5 века Борис сказал финикийский изготовлин в 3 веке Гриша предположил сосуд не греческий изготовлен в 4 веке.Учитель сказал что каждый из них прав тооько на половину .Где и в каком веке изготовлен сосуд

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