Антон Боря и Гриша нашли стприный сосуд Антон предположил срсуд греческий 5 века Борис сказал финикийский изготовлин в 3 веке Гриша предположил сосуд не греческий изготовлен в 4 веке.Учитель сказал что каждый из них прав тооько...
Информатика
Антон Боря и Гриша нашли стприный сосуд Антон предположил срсуд греческий 5 века Борис сказал финикийский изготовлин в 3 веке Гриша предположил сосуд не греческий изготовлен в 4 веке.Учитель сказал что каждый из них прав тооько на половину .Где и в каком веке изготовлен сосуд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Алеша правильно ответил что сосуд изготовлен в 5 веке 2)Боря правильно ответил что сосуд финикийский 3)Гриша правильно сказал что сосуд не греческий Ответ: Финикийский 5 век
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