Как переводиться күтемін.Вместо этого квадратика у казахская без черточки, и еще ??лово асығады. Пожалуйста помогите)

Қазақ тiлi
Как переводиться күтемін.Вместо этого квадратика у казахская без черточки, и еще ??лово асығады. Пожалуйста помогите)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Күтемін -жду. (ждать, жди, ждем, ) асығады -торопится. (тороплюсь)
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