Как переводиться күтемін.Вместо этого квадратика у казахская без черточки, и еще ??лово асығады. Пожалуйста помогите)

Қазақ тiлi

Как переводиться күтемін.Вместо этого квадратика у казахская без черточки, и еще ??лово асығады. Пожалуйста помогите)

Автор: Гость