Словарные слова с удвоенными согласными и впиши их в нужные строчки кроссворда
Русский язык
Словарные слова с удвоенными согласными и впиши их в нужные строчки кроссворда
Ответ(ы) на вопрос:
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Трасса, шоссе, шасси, рессора, пассажир, кросс, кроссовки, экспресс, профессия, режиссер, стюардесса, ассистент, классик, конгрессмен, миссионер, агрессор, гроссмейстер, пессимист, мисс, ассигнация, бассейн, касса, класс, дискуссия, пресса, эссе, процесс, компромисс, кассета, ассоциация, диссертация, репрессия, экспрессия, концессия, пассивный, колосс, масса, пессимизм, пассаж, массаж, нарцисс, кроссворд, биссектриса, импрессионизм
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