Задание во вложении 2 задачи Данные указаны в самой задаче
Физика
Задание во вложении 2 задачи Данные указаны в самой задаче
Ответ(ы) на вопрос:
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№1. Дано: m=300г=0,3кг t₁=35°C t₂=170°C c=460Дж/(кг·°С) Найти: Q=? Решение: Q=cm(t₂-t₁) Q=460Дж/(кг·°С)·0,3кг·(170°-35°)=18630Дж Ответ: 18630Дж №2. Дано: t₁=20°С t₂=24°С m=100г=0,1кг Q=152Дж Найти: с=? Решение: Q=cm(t₂-t₁) Δt=24°С-20°С=4°С c=Q/(Δtm)=152Дж/(4°·0,1кг)=380Дж/(кг·°С) Ответ: 380Дж/(кг°С)
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