Найдите однородные предложения и укажите чем они выражены.Плизззз

Гость: Гость:

1)стучал по крыше,срывал листья,врезался в стены 2)большую куклу,плюшего медведя,книгу о животных,часы 3)собака Лада,кошка Мотя,кот Матвей 4)купаться,загорать,кататься на велосипеде,печь картошку на костре,собирать ягоды 5)прилетят скворцы,стрижи,ласточки