Найдите однородные предложения и укажите чем они выражены.Плизззз

Русский язык
Найдите однородные предложения и укажите чем они выражены.Плизззз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)стучал по крыше,срывал листья,врезался в стены 2)большую куклу,плюшего медведя,книгу о животных,часы 3)собака Лада,кошка Мотя,кот Матвей 4)купаться,загорать,кататься на велосипеде,печь картошку на костре,собирать ягоды 5)прилетят скворцы,стрижи,ласточки
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