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Проверочное слово огонь
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Проверочное слово огонь
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огонь-горит огонь-горючий
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