Рассказ про маму 2класс
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Рассказ про маму 2класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для меня моя мама самая любимая. Она вкусно готовит, помогает мне с домашней работой. Я её слушаюсь и очень ценю её заботу. Моя мама любит убираться по дому, как и я. Вместе мы смотрим мультики. Я люблю свою мамочку!
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