Рассказ про маму 2класс

Русский язык
Рассказ про маму 2класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для меня моя мама самая любимая. Она вкусно готовит, помогает мне с домашней работой. Я её слушаюсь и очень ценю её заботу. Моя мама любит убираться по дому, как и я. Вместе мы смотрим мультики. Я люблю свою мамочку!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите написать сочинения каков мой любимый герой русской народной сказки 5 класс
Ответить
Английский язык
Вы знаете что у Хелен и Майка много друзей! какие они? что они любят делать! напиши ?? них,используя слова из рамочки
Ответить
Математика
Номер 11. Решите, пжалста
Ответить
Русский язык
Падежи плиз укажити всё на фото
Ответить
История
Доклад о Микеланджело Буонарроти
Ответить