Рассказ про маму 2класс

Гость: Гость:

Для меня моя мама самая любимая. Она вкусно готовит, помогает мне с домашней работой. Я её слушаюсь и очень ценю её заботу. Моя мама любит убираться по дому, как и я. Вместе мы смотрим мультики. Я люблю свою мамочку!