Доклад о Микеланджело Буонарроти

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Микеланджело Буонарроти(1475-1564) является третьим великим гением итальянского Возрождения. По масштабу личности он приближается к Леонардо. Он был скульптором, живописцем, архитектором и поэтом. Последние тридцать лет его творчества приходятся уже на Позднее Возрождение. В этот период в его произведениях появляются беспокойство и тревога, предчувствие грядущих бед и потрясений. Среди первых его творений обращает на себя внимание статуя «Замахнувшийся мальчик», которая перекликается с «Дискоболом» античного скульптора Мирона. В ней мастеру удаюсь ярко выразить движение и страстность юного существа. Две работы — статуя «Вакх» и группа «Пьета» — созданные в конце XV в., принесли Микеланджело широкую известность и славу. В первой он смог поразительно тонко передать состояние легкого опьянения, неустойчивого равновесия. Группа «Пьета» изображает мертвое тело Христа, лежащее на коленях Мадонны, скорбно склонившейся над ним. Обе фигуры слиты в единое целое. Безупречная композиция делает их удивительно правдивыми и достоверными. Отходя от традиции. Микеланджело изображает Мадонну юной и прекрасной. Контраст ее молодости с безжизненным телом Христа еще более усиливает трагизм ситуации. Одним из высших достижений Микеланджело явилась статуя «Давид», которую он рискнул изваять из валявшейся без употребления и уже испорченной глыбы мрамора. Скульптура очень высока — 5,5 м. Однако эта особенность остается практически незаметной. Идеальные пропорции, совершенная пластика, редкая гармония форм делают ее удивительно естественной, легкой и прекрасной. Статуя наполнена внутренней жизнью, энергией и силой. Она является гимном человеческой мужественности, красоте, грации и изяществу. К числу высших достижений Микеланджело относятся также работы. созданные для гробницы папы Юлия II — «Моисей», «Скованный раб», «Умирающий раб», «Просыпающийся раб», «Скорчившийся мальчик». Над этой гробницей ваятель трудился с перерывом около 40 лет, но так и не довел ее до завершения. Однако то. что ваятель успел создать, считается, величайшими шедеврами мирового искусства. По мнению специалистов, в этих произведениях Микеланджело удалось достичь высшего совершенства, идеального единства и соответствия внутреннего смысла и внешней формы. Одним из значительных творений Микеланджело является пристроенная им к церкви Сан-Лоренцо во Флоренции и украшенная скульптурными надгробиями капелла Медичи. Две гробницы герцогов Лоренцо и Джулиано Медичи представляют собой саркофаги с покатыми крышками, на которых расположено по две фигуры — «Утро» и «Вечер», «День» и «Ночь». Все фигуры выглядят безрадостными, они выражают тревогу и мрачное настроение. Именно такие чувства испытывал сам Микеланджело, поскольку его Флоренция была захвачена испанцами. Что касается фигур самих герцогов, то при их изображении Микеланджело не стремился к портретному сходству. Он представил их как обобщенные образы двух типов людей: мужественный и энергичный Джулиано и меланхоличный и задумчивый Лоренцо. Из последних скульптурных работ Микеланджело заслуживает внимания группа «Положение во гроб», которую художник предназначал для своей гробницы. Ее судьба оказалось трагичной: Микеланджело разбил ее. Однако она была восстановлена одним из его учеников. Помимо скульптур Микеланджело создал прекрасные произведения живописи. Самыми значительными из них являются росписи Сикстинской капеллы в Ватикане. Он принимался за них дважды. Сначала по заказу папы Юлия II расписал плафон Сикстинской капеллы, затратив на это четыре года (1508-1512) и проделав фантастически трудную и огромную работу. Ему пришлось покрыть фресками более 600 квадратных метров. На огромных поверхностях плафона Микеланджело изобразил ветхозаветные сюжеты — от Сотворения мира до Потопа, а также сцены из повседневной жизни — мать, играющая с детьми, погруженный в глубокое раздумье старик, читающий юноша и т.д. Во второй раз (1535-1541) Микеланджело создает фреску «Страшный Суд», разместив ее на алтарной стене Сикстинской капеллы. В центре композиции, в световом нимбе находится фигура Христа, поднявшего в грозном жесте правую руку. Вокруг него расположено множество обнаженных человеческих фигур. Все изображенное на полотне приведено в круговое движение, которое начинается внизу. елевой стороны, где изображены восстающие из могил мертвецы. Выше них расположены устремленные вверх души, а над ними — праведники. Самую верхнюю часть фрески занимают ангелы. В нижней части правой стороны находится ладья с Хароном, который гонит грешников в ад. Библейский смысл Страшного Суда выражен ярко и впечатляюще. В последние годы жизни Микеланджело занимается архитектурой. Он завершает строительство собора св. Петра, внеся изменения в первоначальный проект Браманте.