Пожалуйста напишите 2 задачи на пропорции с решением дам 17 баллов

Математика
Пожалуйста напишите 2 задачи на пропорции с решением дам 17 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача 1 Толщина 300 листов бумаги для принтера составляет 3, 3 см. Какую толщину будет иметь пачка из 500 листов такой же бумаги?Решение. Пусть х см — толщина пачки бумаги из 500 листов. Двумя способами найдем толщину одного листа бумаги:Задача 2. Сколько воды содержится в 5 кг арбуза, если известно, что арбуз состоит на 98% из воды? Решение.Вся масса арбуза (5 кг) составляет 100%.  Вода составит х кг или 98%. Двумя способами можно найти, сколько кг приходится на 1% массы.

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