Помогите пожалуйста решить 4 тапсырма
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста решить 4 тапсырма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Айбек АЛМА жаксы кореды. Валя шие жинады. Катя алмұрт алды. Досбол жүзім жуды. Женя өрік Жаксы кореды.
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