Решите задачу плиз в одной коробке 10 пирожных.сколько коробок понадобится для упаковки 1000 пироженых. помогите

Математика

Решите задачу плиз в одной коробке 10 пирожных.сколько коробок понадобится для упаковки 1000 пироженых. помогите

Автор: Гость