Решите задачу плиз в одной коробке 10 пирожных.сколько коробок понадобится для упаковки 1000 пироженых. помогите

Математика
Решите задачу плиз в одной коробке 10 пирожных.сколько коробок понадобится для упаковки 1000 пироженых. помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000:10=100(коробок) Ответ:100 коробок нужно для упаковки 1000пирожных
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