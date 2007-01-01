Весь маршрут туриста с одинаковой скоростью за2 дня. в первый день он был в пути 7ч, вал второй день 4ч. Во второй день он прошло на 12 км меньше , чем в первый, с плоскостью шел турис

Математика
Весь маршрут туриста с одинаковой скоростью за2 дня. в первый день он был в пути 7ч, вал второй день 4ч. Во второй день он прошло на 12 км меньше , чем в первый, с плоскостью шел турис
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 час-4 час=3 час (за 3 часа турист прошел 12 км) 12 км:3 час=4 км/час (V=S:t) Ответ: скорость туриста - 4 км/час
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