Весь маршрут туриста с одинаковой скоростью за2 дня. в первый день он был в пути 7ч, вал второй день 4ч. Во второй день он прошло на 12 км меньше , чем в первый, с плоскостью шел турис

Математика

Весь маршрут туриста с одинаковой скоростью за2 дня. в первый день он был в пути 7ч, вал второй день 4ч. Во второй день он прошло на 12 км меньше , чем в первый, с плоскостью шел турис

Автор: Гость