Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Представьте в виде дроби выражение: a/b-1
Алгебра
Представьте в виде дроби выражение: a/b-1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A/b -1=a-b /b )))))))))))))))))))))
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
Чему равна сумма АВСD+BADC+CDBA+DCAB если А+В+С+D=16?
Ответить
Английский язык
Well,while ?my lunch in the cafe,I smelt cigarette smoke.And I suddenly thought about my flat.
Ответить
Литература
Главная мысль басни Волк и Ягнёнок выпишите пж
Ответить
География
Какие государства расположены в одном часовом поясе с Алматинской областью?
Ответить
Физика
Удельная теплота сгорания керосина 4,6×10^7дж/кг.какое количество теплоты выделит п??и полном сгорании 1кг.
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск