Удельная теплота сгорания керосина 4,6×10^7дж/кг.какое количество теплоты выделит п??и полном сгорании 1кг.
Физика
Удельная теплота сгорания керосина 4,6×10^7дж/кг.какое количество теплоты выделит п??и полном сгорании 1кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=л*m л- удельная теплота сгорания керосина m-масса керосина Q-теплота Q=4.6*10^7*1000=46ГДж
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