Главная мысль басни Волк и Ягнёнок выпишите пж

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Главная мысль, идея басни высказана в самом начале произведения : у сильного всегда бессильный виноват… Мнение, что мол кто сильнее, тот и прав, раскрывается подробно. Что сможет доказать маленький, слабый Ягненок наглому и голодному Волку? Будучи защитником всех обиженных, автор в басне высмеивает человеческие пороки, отрицательные стороны общественной жизни, которые необходимо исправить, искоренить из общества людей. В басне “Волк и Ягненок” раскрыта одна из основных тем творчества писателя — бесправие народа. В образе Волка показан богатый человек, имеющий в обществе высокое положение, который использует « право сильного» только всегда в своих интересах, в образе Ягненка изображается человек бедный, беззащитный и бесправный. Волк ощущает себя хозяином, так как был в тех местах сильнейшим. У него есть множество причин, чтобы предъявить обвинение бессильному Ягненку и оправдать себя, потому что защита не имеет значения для тех, кто взялся совершать несправедливость.