Вставьте пропущенные слова a,an,the. Would you like ___ apple? Oh.yes please!I love ____ apples.Well,there is _____ big one and _____ small one.Oh,I'll have _____ small one please.Won't you have ____ big one?No thanks.Mmmm!Wha...

Английский язык

Вставьте пропущенные слова a,an,the. Would you like ___ apple? Oh.yes please!I love ____ apples.Well,there is _____ big one and _____ small one.Oh,I'll have _____ small one please.Won't you have ____ big one?No thanks.Mmmm!What _____ delicious apple! I guess I'll have _____ big one myself.Пожалуйсто срочно нужно!!! Ответьте пжжж Заранее спасиюо

