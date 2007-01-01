Вставьте пропущенные слова a,an,the. Would you like ___ apple? Oh.yes please!I love ____ apples.Well,there is _____ big one and _____ small one.Oh,I'll have _____ small one please.Won't you have ____ big one?No thanks.Mmmm!Wha...
Английский язык
Вставьте пропущенные слова a,an,the. Would you like ___ apple? Oh.yes please!I love ____ apples.Well,there is _____ big one and _____ small one.Oh,I'll have _____ small one please.Won't you have ____ big one?No thanks.Mmmm!What _____ delicious apple! I guess I'll have _____ big one myself.Пожалуйсто срочно нужно!!! Ответьте пжжж Заранее спасиюо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
An apple? this apples a big one And a small have a small one have a big one is delicious apple have a big one myself.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Весь маршрут туриста с одинаковой скоростью за2 дня. в первый день он был в пути 7ч, вал второй день 4ч. Во второй день он прошло на 12 км меньше ,...
История
Русский язык
Математика
Условия тоже пж САМЫЙ ДЛИННЫЙ В МИРЕ ТОННЕЛЬ СОЕДИНЯЕТ ПОД ВОДОЙ ЯПОНСКИЕ ОСТРОВА ХОНСЮ И ХОККАЙДО. ЕГО ПРОТЯЖНОСТЬ 54 КМ. В 2007 ГОДУ БЫЛ ВВЕДЁН...