Вставьте пропущенные слова a,an,the. Would you like ___ apple? Oh.yes please!I love ____ apples.Well,there is _____ big one and _____ small one.Oh,I'll have _____ small one please.Won't you have ____ big one?No thanks.Mmmm!Wha...

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Вставьте пропущенные слова a,an,the. Would you like ___ apple? Oh.yes please!I love ____ apples.Well,there is _____ big one and _____ small one.Oh,I'll have _____ small one please.Won't you have ____ big one?No thanks.Mmmm!What _____ delicious apple! I guess I'll have _____ big one myself.Пожалуйсто срочно нужно!!! Ответьте пжжж Заранее спасиюо
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An apple? this apples a big one And a small have a small one have a big one is delicious apple have a big one myself.
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