Корень 3x2+6x+1=7-x помогите, пожалуйста!
Алгебра
Корень 3x2+6x+1=7-x помогите, пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х*2+6х+1=7-х 3х+6х+х=7-1/2 10х=3 х=3/10 х=0,3
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