Падежи плиз укажити всё на фото

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Падежи плиз укажити всё на фото
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По обочине д.п о глазуре п.п к группе д.п
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