Длина окружности колеса тепловоза 5,6 м. Когда на некотором расстоянии колеса тепл??воза 60 оборотов,колеса прицепного вагона сделало 140 оборотов.Найдите длину окружности колеса вагона.

Математика
Длина окружности колеса тепловоза 5,6 м. Когда на некотором расстоянии колеса тепл??воза 60 оборотов,колеса прицепного вагона сделало 140 оборотов.Найдите длину окружности колеса вагона.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,6*60/140=2,4 ответ длинна окружности колеса вагона =2,4м
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