Не можна збирати отруйні гриби тлму що

Українська мова
Не можна збирати отруйні гриби тлму що
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тому що отруэшся, також отруйнi грибы - це антiбioтики для лiсних тварин.
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