Перевести м/c 180км/ч, 540км/ч, 720км/ч, 240м в мин. 10см в сек.

Физика
Перевести м/c 180км/ч, 540км/ч, 720км/ч, 240м в мин. 10см в сек.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180км/ч=180*1000м/3600с=50м/с, 540км/ч=540*1000м/3600с=150м/с 720км/ч=720*1000м/3600с=200м/с 240м/мин=240м/60с=4м/с 10см/с=0,1м/с
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