Разберите по транскрипции слова колосок, речевой, перебежать плс
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Разберите по транскрипции слова колосок, речевой, перебежать плс
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