Даю 15 баллов кто решит задачу! некто пришёл вряд, купил игрушек для малых ребят. З?? первую игрушку заплатил 1 5 часть своих денег,за вторую-3 остатка от первой покупки. По приезде в дом нашёл 7 в кошелке денег 1 рубль 9...

Математика

Даю 15 баллов кто решит задачу! некто пришёл вряд, купил игрушек для малых ребят. З?? первую игрушку заплатил 1 5 часть своих денег,за вторую-3 остатка от первой покупки. По приезде в дом нашёл 7 в кошелке денег 1 рубль 92 копеек. Спрашивается, сколько было денег в кошельке? в слове некто ударение на е

Автор: Гость