Даю 15 баллов кто решит задачу! некто пришёл вряд, купил игрушек для малых ребят. З?? первую игрушку заплатил 1 5 часть своих денег,за вторую-3 остатка от первой покупки. По приезде в дом нашёл 7 в кошелке денег 1 рубль 9...
Математика
Даю 15 баллов кто решит задачу! некто пришёл вряд, купил игрушек для малых ребят. З?? первую игрушку заплатил 1 5 часть своих денег,за вторую-3 остатка от первой покупки. По приезде в дом нашёл 7 в кошелке денег 1 рубль 92 копеек. Спрашивается, сколько было денег в кошельке? в слове некто ударение на е
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень странная задача не могла решить скажу с родителями Советовалась с родителями ничего не получается
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