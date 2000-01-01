Например 1 костюм 500, другой 500. 500+500+ 1 000. Ответ: (500+500):100=1
Математика
Например 1 костюм 500, другой 500. 500+500+ 1 000. Ответ: (500+500):100=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например 1платье 1000,а другое 1000= 1000+1000=2000((((())})))))=(1000+1000):200=1
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