Помогите ПожалуЙстА Задали В ШКОЛЕ СОЧИНЕНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА ТЕМУ КАК Я ПУТЕ??ЕСТВОВАЛ ЭТИ ЛЕТОМ. Можно Кратко.мНЕ ХОТЯ-БЫ ПРИМЕР.
Русский язык
Помогите ПожалуЙстА Задали В ШКОЛЕ СОЧИНЕНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА ТЕМУ КАК Я ПУТЕ??ЕСТВОВАЛ ЭТИ ЛЕТОМ. Можно Кратко.мНЕ ХОТЯ-БЫ ПРИМЕР.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что ты делал летом? Куда ехал как провел коникулы отом и нопиши
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