Помогите ПожалуЙстА Задали В ШКОЛЕ СОЧИНЕНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА ТЕМУ КАК Я ПУТЕ??ЕСТВОВАЛ ЭТИ ЛЕТОМ. Можно Кратко.мНЕ ХОТЯ-БЫ ПРИМЕР.

Русский язык

Помогите ПожалуЙстА Задали В ШКОЛЕ СОЧИНЕНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА ТЕМУ КАК Я ПУТЕ??ЕСТВОВАЛ ЭТИ ЛЕТОМ. Можно Кратко.мНЕ ХОТЯ-БЫ ПРИМЕР.

Автор: Гость