Какое и проверочное слово к слову честный.СРОЧНЯК!
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Какое и проверочное слово к слову честный.СРОЧНЯК!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Честный = честь ...............
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