Какое слово(глагол) необходимо вставить в каждое словосочетание, чтобы оно превратилось в устойчивый оборот? Вставьте слово в соответствующей форме. ...... вокруг пальца, ...... за нос, ...... мимо ушей, ...... себя в руки, ....

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Какое слово(глагол) необходимо вставить в каждое словосочетание, чтобы оно превратилось в устойчивый оборот? Вставьте слово в соответствующей форме. ...... вокруг пальца, ...... за нос, ...... мимо ушей, ...... себя в руки, ...... в рот воды, ...... зубы на полку, ........ из головы. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! БУДУ ОООЧЕНЬ БЛАГОДАРНА

Автор: Гость