Помогите- Запишите числа 9дес.тыс. 9ед. 6 сот.тыс. 7ед. 540ед.2кл. 2ед.1кл если что кл. ??то класс. и ещё представьте число 215.080 в виде суммы разрядных слогаемых. помогите !

Математика

Помогите- Запишите числа 9дес.тыс. 9ед. 6 сот.тыс. 7ед. 540ед.2кл. 2ед.1кл если что кл. ??то класс. и ещё представьте число 215.080 в виде суммы разрядных слогаемых. помогите !

Автор: Гость