Помогите- Запишите числа 9дес.тыс. 9ед. 6 сот.тыс. 7ед. 540ед.2кл. 2ед.1кл если что кл. ??то класс. и ещё представьте число 215.080 в виде суммы разрядных слогаемых. помогите !
Математика
Помогите- Запишите числа 9дес.тыс. 9ед. 6 сот.тыс. 7ед. 540ед.2кл. 2ед.1кл если что кл. ??то класс. и ещё представьте число 215.080 в виде суммы разрядных слогаемых. помогите !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90009 600007 540002 215080=200000+10000+5000+80 Ух кажется всё)
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