Нужно написать сочинение на тему "Самостоятельность-показатель взрослости". Помо??ите плизз.

Обществознание
Нужно написать сочинение на тему "Самостоятельность-показатель взрослости". Помо??ите плизз.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В детстве, мы ничего не могли делать сами... Но с возрастом приходили определённые навыки и мы потихоньку становились самостоятельными...От протирания пыли на полках, до мытья полов и посуды, приготовления пищи и многого другого... С возрастом обязанностей становится больше,тем самым мы становимся самостаятельнее. Ведь в детстве когда мама отнимала тряпку мы говорили: "я сам(а)!" На что мама отвечала улыбкой.Чем взрослее мы,тем меньше нуждаемся в помощи родителей.
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