Укажите, к какой части речи относится каждое из отмеченных слов: Хороший портрет не тот (1), что похож (2) на модель, а тот, что совершенно (3) не похож ни на кого (4) другого (5). 1) местоимение (указательное) 2) краткое п...

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Укажите, к какой части речи относится каждое из отмеченных слов: Хороший портрет не тот (1), что похож (2) на модель, а тот, что совершенно (3) не похож ни на кого (4) другого (5). 1) местоимение (указательное) 2) краткое прилагательное 3) наречие (меры и степени) 4) местоимение (личное) 5) местоимение (определительное)

Автор: Гость