Как решить задачу школьники были в походе два дня В первый день они прошли 20 килом??тров со скоростью 4 километров 4 километров в час а второй 15 километров со скоростью 5 километров в час За сколько часов школьники прошли сво...
Математика
Как решить задачу школьники были в походе два дня В первый день они прошли 20 килом??тров со скоростью 4 километров 4 километров в час а второй 15 километров со скоростью 5 километров в час За сколько часов школьники прошли свой путь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*4+5*5 = сам думай Пы сы : * - умножение
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