Как решить задачу школьники были в походе два дня В первый день они прошли 20 килом??тров со скоростью 4 километров 4 километров в час а второй 15 километров со скоростью 5 километров в час За сколько часов школьники прошли сво...

Математика

Как решить задачу школьники были в походе два дня В первый день они прошли 20 килом??тров со скоростью 4 километров 4 километров в час а второй 15 километров со скоростью 5 километров в час За сколько часов школьники прошли свой путь

Автор: Гость