В 5 коробках разложили 15кг печенья.сколько коробок понадобится.чтобы разложить 45 ??г печенья

Математика
В 5 коробках разложили 15кг печенья.сколько коробок понадобится.чтобы разложить 45 ??г печенья
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75 кг/5 коробок=15кг в коробке 90кг/15кг=6 коробок 150кг/15кг=10коробок
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