Докажите, что конфликт в "Грозе" имеет трагический характер.
Русский язык
Докажите, что конфликт в "Грозе" имеет трагический характер.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
<p>выпиши слова сначала слова с одним безударным гласным в корне, затем снескол??коми. напиши проверочные слова, обозначь орфограмму. запиши ...
Другие предметы
при раскопках дворца одного из фараонов древнего Египта археологи обнаружили богато украшенное помещение со странной надписью у входа Аптека души. ...
Математика
На рисунке 3.46 изображён треугольник A B C дополнительными прямоугольника Найди площадь и площадь прямоугольника Найди площадь треугольника АВС