Докажите, что конфликт в "Грозе" имеет трагический характер.

Русский язык
Докажите, что конфликт в "Грозе" имеет трагический характер.
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