Сумму чисел 7 и 6 уменьшить на 10
Математика
Сумму чисел 7 и 6 уменьшить на 10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+6=13 13-10=3 єто просто
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