Сложить предложение со словом plan
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Сложить предложение со словом plan
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I plan my day - Я планирую мой день.
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