Пожалуйста сделаете только 80 упражнение 15 баллов

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Пожалуйста сделаете только 80 упражнение 15 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ботаника-наука о растениях. Индийский океан занимает третье место по площади. География-наука о Земле. Моя мечта - это полететь в космос. Наша встреча была незабываема. Жить- Родине служить. Она женщина невысокого роста. Высота горы составила пять тысячь километров.
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