Русская история в музыкальных произведениях(жанр,композитор,название) 3 примера

Музыка
Русская история в музыкальных произведениях(жанр,композитор,название) 3 примера
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Гость:
1. Людвиг ван Бетховен (1770-1827) Наиважнейшая фигура мировой классической музыки. Один из наиболее исполняемых и уважаемых композиторов в мире. Он творил во всех существовавших в его время жанрах, включая оперу, балет, музыку к драматическим спектаклям, хоровые сочинения. Самым значительным в его наследии считаются инструментальные произведения: фортепианные, скрипичные и виолончельные сонаты, концерты для фортепиано, для скрипки, квартеты, увертюры, симфонии. Основоположник романтического периода в классической музыке. Интересный факт.  Свою третью симфонию (1804) Бетховен сначала хотел посвятить Наполеону, композитор был увлечен личностью этого человека, казавшегося многим в начале его правления настоящим героем. Но когда Наполеон провозгласил себя императором, Бетховен перечеркнул свое посвящение на титульном листе и написал лишь одно слово — "Героическая".

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