Какова траектория движения конца часовой стрелки?

Физика
Какова траектория движения конца часовой стрелки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Траектория движения конца часовой стрелки  360 градусов
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