Рассказ о слове карандаш

Гость: Гость:

Карандаш был придуман очень давно.Карандаш был создан в 1794-м году,и создал его Никола Жак Конте. На сегодняшний день это карандаши популярны,и имеют много различных цветов. Детям очень нравится рисовать карандашами,а особенно раскрашивать. Карандаш — инструмент в виде стержня некоторого размера, изготавливаемого из пишущего материала (угля, графита, сухих красок и другого) применяемый для письма, рисования, черчения. Часто, в целях удобства, пишущий стержень карандаша вставляется в специальную оправу.