Рассказ о слове карандаш
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Рассказ о слове карандаш
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Гость:
Карандаш был придуман очень давно.Карандаш был создан в 1794-м году,и создал его Никола Жак Конте. На сегодняшний день это карандаши популярны,и имеют много различных цветов. Детям очень нравится рисовать карандашами,а особенно раскрашивать. Карандаш — инструмент в виде стержня некоторого размера, изготавливаемого из пишущего материала (угля, графита, сухих красок и другого) применяемый для письма, рисования, черчения. Часто, в целях удобства, пишущий стержень карандаша вставляется в специальную оправу.
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