Изменения происходящие со сменой времен года
География
Изменения происходящие со сменой времен года
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потепление, похолодание
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