Помогите пожалуйста в 4

Литература
Помогите пожалуйста в 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это строфа в 8 стихов
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