Медный всадник Как представлен образ Петербурга? В чём трагизм судьбы Евгения?

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Огласно сложившейся с давних времен традиции, поэма – это произведение, имеющее повествовательный или лирический характер. Если вначале она являлась скорее историческим произведением, то с определенного момента поэмы стали приобретать романтическую окрашенность (что было связано с традицией средневекового рыцарского романа) , а еще позже – на первый план выдвигается личностная, нравственно-философская проблематика, усиливаются лирико-драматические моменты. Наряду с этим, в поэме начинают прорисовываться центральные персонажи (или один персонаж, что было характерно для произведений писателей-романтиков) как самостоятельные личности, а не просто выхваченные из исторического потока расплывчатые фигуры. Герой поэмы "Медный всадник" Евгений – порождение "петербургского" периода русской истории. Это "маленький" человек, смысл жизни которого заключен в обретении мещанского счастья: хорошего места, семьи, дома, благополучия. …я молод и здоров, Трудиться день и ночь готов; Уж кое-как себе устрою Приют смиренный и простой И в нем Парашу успокою. В сцене наводнения Евгений сидит за спиной Медного всадника, сжав руки крестом (параллель с Наполеоном) , но без шляпы. Они с Медным всадником смотрят в одном направлении. Однако взгляд Петра направлен вглубь веков (он решает исторические задачи, не заботясь о судьбах людей) , а Евгений смотрит на дом любимой. И в этом сопоставлении Евгения с бронзовым Петром выявляется главное отличие: у Евгения есть душа и сердце, он способен чувствовать и переживать за судьбу любимого им человека. Он – антипод "кумира на бронзовом коне", у него есть то, чего лишен бронзовый Петр: сердце и душа, он способен печалиться, мечтать, мучаться. Таким образом, несмотря на то, что Петр занят размышлениями о судьбах страны, то есть по сути в абстрактном смысле благоустройством жизни людей (включая самого Евгения как будущего жителя Петербурга) , а Евгений увлечен своими собственными, сугубо личными, бытовыми интересами, в глазах читателя именно этот маленький человек становится более привлекательным, вызывает живое участие.