Транскрипция к слову go to the gym

Английский язык
Транскрипция к слову go to the gym
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[ gou tu ze gum] Удачи всем!
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