Название городов Краснодарского края которые находятся в Горной местности

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Краснода́рский край (Куба́нь) — субъектРоссийской Федерации, расположенный на юго-западе Российской Федерации. Входит в состав Южного федерального округа. Образован 13 сентября 1937 года. Граничит с Ростовской областью,Ставропольским краем, Карачаево-Черкесской Республикой, Республикой Адыгея и Абхазией. По морю граничит сКрымом. Административный центр — городКраснодар.