Название городов Краснодарского края которые находятся в Горной местности
История
Название городов Краснодарского края которые находятся в Горной местности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Краснода́рский край (Куба́нь) — субъектРоссийской Федерации, расположенный на юго-западе Российской Федерации. Входит в состав Южного федерального округа. Образован 13 сентября 1937 года. Граничит с Ростовской областью,Ставропольским краем, Карачаево-Черкесской Республикой, Республикой Адыгея и Абхазией. По морю граничит сКрымом. Административный центр — городКраснодар.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как назвыают:1) множество точек на плоской равноудаленных от точки О 2) множество ф??гура образованная двумя лучами выходящими из одной точки ; 3) ...
Українська мова
Английский язык
Complete the sentences with the words from the box: better, holds, set, records man, got, beat, won, fell, dispute, bestowed. 1) Which countr...