Яке море глибше Жовте чи японське
География
Яке море глибше Жовте чи японське
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Японское море-средняя глубина 1536 м, наибольшая - 3699 м, а у Желтого моря всего средняя глубина З8 м, а наибольшая 106 м, то есть Японское намного глубже
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