докажите, что площадь прямоугольника равна произведению его сторон.   напишите все объяснение полностью))) 

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Если стороны прямоугольника равны a и b, то его площадь равна произведению a b. Таким образом, для площади прямоугольника справедливо равенство где a и b ¾ длины сторон этого прямоугольника. Замечание.Здесь a и b ¾ длины сторон прямоугольника, измеренные в одинаковых единицах длины. Тогда ab ¾ площадь в соответствущих квадратных единицах.