докажите, что площадь прямоугольника равна произведению его сторон.   напишите все объяснение полностью))) 

Геометрия
докажите, что площадь прямоугольника равна произведению его сторон.   напишите все объяснение полностью))) 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если стороны прямоугольника равны a и b, то его площадь равна произведению a b. Таким образом, для площади прямоугольника справедливо равенство   где a и b  ¾  длины сторон этого прямоугольника. Замечание.Здесь a и b  ¾  длины сторон прямоугольника, измеренные в одинаковых единицах длины. Тогда ab  ¾  площадь в соответствущих квадратных единицах.
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